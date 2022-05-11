В Крыму два ротвейлера загрызли девочку

11 мая. 12:09

В крымском поселке Советском 10-летнюю девочку загрызли ротвейлеры, возбуждено уголовное дело.

"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя поселка Советский, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности 10-летней внучке в результате нападения на нее домашних собак (часть 1 статьи 109 УК РФ)", - сообщает в среду СУСК по региону.

По данным следствия, к мужчина не майские праздники приехали внучки 10 и 14 лет. Трагедия случилась днем 10 мая, мужчина выпустил на прогулку двух ротвейлеров, затем во двор вышла младшая девочка, собаки напали на нее. Девочка получила тяжелые рваные раны туловища, рук, ног, головы и лица. Она умерла в больнице во время операции.

Прокуратура проводит собственную проверку.