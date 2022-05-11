СМИ: власти Турции обустроят в Сирии дома для возвращающихся беженцев

11 мая. 12:05

Сирийские беженцы, которые возвращаются на родину из Турции, будут размещаться в специально создаваемых городках в подконтрольных Анкаре безопасных зонах, а трудоустраивать их будут в организуемых там же промышленных районах, - пишет турецкая газета Sabah, сообщая детали проекта президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Два дня назад президент Турции сообщил о планах строительства для беженцев в Сирии около 200 тыс домов. В рамках проекта на первом этапе будет построено около 100 тыс брикетных домов: часть из них построена, в них уже живут 50-60 тыс человек. Еще часть планируется завершить до конца текущего года. Всего проект предусматривает возведение 200-250 тыс домов, в которых смогут разместиться свыше 1 млн беженцев, - уточняет издание, передает ТАСС.

Строиться будут дома трех типов - площадью 40, 60 и 80 кв м, они будут распределяться в зависимости от числа членов семьи, а вокруг городков для беженцев будут создавать промышленные зоны, что позволит в значительной степени решить проблему занятости.