В Невинномысске столкнулись мотоциклист, велосипедист и автомобиль

11 мая. 11:58

Накануне в Невинномысске произошло ДТП с участием автомобиля "ВАЗ-211440", мотоцикла KAYO и велосипедиста.

Авария случилась на улице Водопроводная.

Согласно предварительным данным, водитель легковушки при повороте не уступил дорогу и въехал в движущийся навстречу мотоцикл. По инерции мотоцикл откинуло, в результате чего столкнулся с велосипедистом.

Было установлено, что за рулем "ВАЗ-211440" находился 27-летний мужчина, а мотоциклом управлял 18-летний студент.

Врачи диагностировали у водителя мотоцикла травмы рук и ног, а у автомобилиста - травма головы. Их доставили в больницу. Другие участники ДТП не пострадали.