Азербайджан и Туркменистан будут развивать торгово-экономическое сотрудничество

11 мая. 11:33

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова, обсудив с министром развитие торгово-экономического сотрудничества двух стран, охватывающего такие сферы, как ТЭК, транспорт и коммуникации, потенциал взаимодействия в которых обусловлен самой географией соседних стран Прикаспийского региона.

Также Микаил Джаббаров встретился с председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедовым, обсудив с ним развитие межпарламентских связей, обмен опытом на уровне законодательных органов и проведение консультаций в правовой сфере, что послужит укреплению туркмено-азербайджанских отношений и в торгово-экономической сфере, - говорится в сообщении.