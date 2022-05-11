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Азербайджан и Туркменистан будут развивать торгово-экономическое сотрудничество

Азербайджан и Туркменистан будут развивать торгово-экономическое сотрудничество

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова, обсудив с министром развитие торгово-экономического сотрудничества двух стран, охватывающего такие сферы, как ТЭК, транспорт и коммуникации, потенциал взаимодействия в которых обусловлен самой географией соседних стран Прикаспийского региона.

Также Микаил Джаббаров встретился с председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедовым, обсудив с ним развитие межпарламентских связей, обмен опытом на уровне законодательных органов и проведение консультаций в правовой сфере, что послужит укреплению туркмено-азербайджанских отношений и в торгово-экономической сфере, - говорится в сообщении.

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