Резервный фонд России в 2022 году вырастет благодаря дополнительным нефтегазовым доходам

11 мая. 11:32

Резервный фонд правительства России станет больше на 791,6 млрд рублей за счет дополнительных нефтегазовых доходов за 2022 год, сообщает пресс-служба кабмина.

"Резервный фонд правительства увеличится на 791,6 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписано. Средства будут задействованы в том числе для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности экономики в условиях внешних ограничений. Источник увеличения резервного фонда – дополнительные нефтегазовые доходы, полученные в 2022 году", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Резервный фонд правительства РФ создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

"В 2022 году он, в частности, был источником финансирования ежемесячных выплат на детей в возрасте от 8 до 17 лет, закупки бесплатных лекарств для больных коронавирусом. Также средства из него выделялись на переобучение безработных", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.