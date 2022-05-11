Путин: забота о молодежи – это общенациональная задача

11 мая. 11:17

Президент России Владимир Путин, приветствуя участников и гостей Всероссийского форума "Здоровье нации – основа процветания России" отметил, что забота о благополучии подрастающего поколения – приоритетная общенациональная задача.

"Сегодня в центре внимания участников – широкий круг проблем, связанных с реализацией программы "Десятилетие детства", повышением эффективности межведомственного взаимодействия в таких важных вопросах, как укрепление института семьи, совершенствование социальной инфраструктуры, развитие здравоохранения, физической культуры и спорта в интересах детей и юношества", - говорится в опубликованной на сайте Кремля телеграмме.

Глава государства также обратил внимание на тот положительный факт, что в столице, на площадке традиционного форума вновь встречаются ведущие ученые, эксперты, врачи, представители деловых кругов, НКО из разных регионов России.