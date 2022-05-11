В России выявили 4 102 новых случая COVID-19

11 мая. 11:16

За минувшие сутки в России выявили 4 102 новых случая заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 217, в Петербурге - 304, в Подмосковье - 51. В Краснодарском крае - 27, в Ставропольском крае - 6, в Крыму - 42, в Дагестане - 10, в Кабардино-Балкарии - 13, в Адыгее - 9, в Карачаево-Черкесии - 11, в Чечне - 2, в Ингушетии - 12, в Северной Осетии - 3.

Общее число инфицированных в России достигло 18 241 329.

Госпитализированы за сутки 1 132 человека, на 13,2% больше, чем накануне. Выздоровели - 5 043 пациента, за все время - 17 619 414.

Умерли за сутки 98 человек, с начала пандемии - 377 248.