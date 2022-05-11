Аппарат омбудсмена Армении: полицейские допускают нарушения при задержаниях

11 мая. 11:11

Накануне группы быстрого реагирования аппарата защитника прав человека (омбудсмена) Армении посетили четыре отделения полиции Еревана, где зафиксировали рад нарушений в отношении задержанных участников мирных протестов.

Наиболее часто упоминаемые из них - практика "удушения" при задержании и оскорбления. Такое поведение полицейских недопустимо, и для расследования подобных случаев будет направлен письменный запрос, - отметил омбудсмен, подчеркнув, что полицейские не должны превышать минимальный необходимый порог применения силы при задержании и воздерживаться от оскорблений подвергнутых приводу лиц, передает NEWS.am.

Также полицейские обязаны предоставить разумное время для выполнения гражданами требования, а граждане должны выполнить требование в разумные сроки.

Омбудсмен напомнил и о необходимости взаимодействия организаторов мирных митингов и собраний с правоохранительными органами, отметив, что фиксировались и случаи препятствования профессиональной деятельности журналистов со стороны полицейских, требование не снимать на камеру и даже нападение.

По всем перечисленным случаям омбудсмен будет ходатайствовать о привлечении виновных к ответственности.