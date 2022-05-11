Турецкая лира пошла вниз

11 мая. 11:08

Национальная валюта Турции после периода стабильности снова стала терять в стоимости. В среду на торгах за $1 давали 15,37 турецкой лиры, следует из данных Стамбульской биржи.

Турецкая лира упала почти на 5% за неделю. По оценкам аналитиков, это может быть связано с публикацией официальных данных об инфляции в Турции, которая в апреле достигла 70%. "Банкиры ожидают дальнейшего обесценивания национальной валюты", - говорится в экономическом обзоре газеты Sözcü.

Представители многих турецких банков считают, что для нормализации ситуации необходимо, чтобы ЦБ страны пересмотрел учетную ставку, однако это маловероятно - президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает решительно против высоких ставок.

С конца 2021 года регулятор держит ставку в Турции на уровне 14%, при этом в апреле 2022 года ЦБ страны повысил прогноз инфляции по итогам года почти вдвое - с 23,2% до 42,8%.