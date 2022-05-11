Apple прекратила выпуск плееров iPod

11 мая. 10:40

Компания Apple прекращает производство музыкальных плееров iPod, их выпуск был начат свыше 20 лет назад.

"Сегодня возможность вывести свою музыкальную библиотеку в мир интегрирована во всю линейку продуктов Apple - от iPhone и Apple Watch до iPad и Mac - наряду с доступом к более чем 90 миллионам песен и более 30 тысячам списков воспроизведения, доступных через Apple Music", - приводятся в пресс-релизе компании слова старшего вице-президента Грега Джосвиака.

В Apple добавили, что приложение Apple Music обеспечивает лучшее качество звука.

В настоящее время покупатели еще могут приобрести iPod Touch - пока товар есть в наличии.