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Apple прекратила выпуск плееров iPod

Apple прекратила выпуск плееров iPod

Компания Apple прекращает производство музыкальных плееров iPod, их выпуск был начат свыше 20 лет назад.

"Сегодня возможность вывести свою музыкальную библиотеку в мир интегрирована во всю линейку продуктов Apple - от iPhone и Apple Watch до iPad и Mac - наряду с доступом к более чем 90 миллионам песен и более 30 тысячам списков воспроизведения, доступных через Apple Music", - приводятся в пресс-релизе компании слова старшего вице-президента Грега Джосвиака.

В Apple добавили, что приложение Apple Music обеспечивает лучшее качество звука.

В настоящее время покупатели еще могут приобрести iPod Touch - пока товар есть в наличии.

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