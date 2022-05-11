Казахстан не намерен выходить из ЕАЭС

11 мая. 10:25

В Казахстане опровергли информацию о планах республики выйти из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"В Telegram распространяют сообщения о том, что Казахстан инициирует выход из Таможенного союза ЕАЭС. Причина якобы заключается в "нерешенных разногласиях Казахстана и России". Это неправда", - говорится в сообщении казахстанского портала StopFake, который был создан при поддержке министерства информации и общественного развития республики для борьбы с недостоверной информацией.

В сообщении указывается, что информацию о планах по выходу республики из ЕАЭС опровергли также в министерстве иностранных дел и министерстве торговли и интеграции Казахстана.

"Отметим, что в распространяемом сообщении автор, утверждающий, что Казахстан планирует выйти из ЕАЭС, ссылается на некие собственные источники. Это один из признаков фейка, поскольку найти источник и проверить его практически невозможно. На официальных порталах и в СМИ сообщений о планах Казахстана по выходу из ЕАЭС нет", - подчеркнули на портале StopFake.