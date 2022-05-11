Захарова подтвердила, что контакты России и Украины осуществляются

11 мая. 10:06

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что между Москвой и Киевом осуществляются контакты в сфере переговоров.

"Контакты [между РФ и Украиной] осуществляются", - сказала Захарова в среду в эфире радио Sputnik.

Она оценила заявление властей США о том, что Вашингтон не видит "жизнеспособного переговорного пути" для урегулирования ситуации на Украине. По мнению Захаровой, в Вашингтоне уже началась смена администрации, поэтому заявления властей носят противоречивый характер. "Я думаю, многие заявления делаются в том числе под влиянием не грядущей, а уже происходящей смены действующего состава администрации США. <...> Не стоит удивляться тому, что заявления делаются обрывочные, противоречащие друг другу", - отметила официальный представитель МИД России.