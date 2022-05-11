Соревнования по триатлону впервые пройдут в Анапе

11 мая. 9:55

Анапа 13 и 14 мая будет впервые принимать международные соревнования по триатлону IRONSTAR OLYMPIC TRIATHLON ANAPA 2022.

В пресс-службе администрации курорта уточнили, что организаторы ожидают порядка двух тысяч спортсменов. Женские и детские секции назначены на 13 мая, в этот день пройдут детский забег STARKIDS и женский IRONLADY.

14 мая спортсмены будут состязаться в трех триатлонных дистанциях OLYMPIC (1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег), SPRINT (0,75 км плавание, 20 км велогонка, 5 км бег), SUPERSPRINT RELAY - командная гонка, где каждый участник команды преодолевает заплыв на 250 м, 8 км велогонки и 1,5 км забега.

Все участники соревнований получат памятные футболки, медали и подарки от партнеров мероприятия.