Прокачка российского газа через украинскую Сохрановку упала до нуля

11 мая. 9:56

Транзит российского газа через украинскую территорию сегодняя, может упасть на 18% из-за остановки прокачки через газоимерительную станцию (ГИС) "Сохрановка", - сообщил "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ).

ОГТСУ накануне заявил о прекращении с сегодняшнего дня транзита через ГИС "Сохрановка" и компрессорную станцию (КС) "Новопсков" из-за якобы форс-мажора, однако подтверждения форс-мажорных обстоятельств "Газпрому" предоставлены не были. При этом перенос транзитных объемов на ГИС "Суджа", как предлагает украинская сторона, технологически невозможен, - рассказали в холдинге, передает РИА Новости.

Днем ранее прокачка газа через ГИС "Сохрановка" на границе России и Украины составляла 24 млн кубометров. Таким образом, транзит российского газа через ГТС Украины сегодня может снизиться примерно на 16,2 млн кубометров. Примерно на этот же объем снизилась номинация на прокачку в Словакию по ужгородскому коридору, в точке соединения Ужгород - Вильке Капушаны она упала на 15,6 млн кубометров.

В то же время стабильно высока прокачка по "Северному потоку" - главному сейчас маршруту экспорта газа из России в Европу. Поставки по нему держатся на уровне около 170 млн кубометров в сутки.