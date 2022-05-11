В Роспотребнадзоре рассказали о заразности новых вариантов омикрона

11 мая. 9:39

Линии ВА.4 и ВА.5 омикрон-штамма коронавируса более заразны, че предыдущие варианты штамма, сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов, пишет ТАСС.

"Несколько недавно опубликованных исследований показали, что варианты вируса, известные как BA.4 и BA.5, немного более трансмиссивны, чем ранние формы "омикрона", и могут частично уходить от иммунной защиты, обеспечиваемой перенесенной ранее коронавирусной инфекцией или вакцинацией", - пояснил специалист.

По его словам, эти варианты вируса тесно связаны со "стелс-омикроном" (ВА.2), однако способны еще лучше уклоняться от антител.