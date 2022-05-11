Лещенко заступился за Зарему Салихову

11 мая. 9:33

Народный артист РСФСР и болельщик московского "Динамо" Лев Лещенко поддержал Зарему Салихову – супругу владельца столичного "Спартака" Леонида Федуна.

"От Заремы у меня хорошее впечатление. Зря ее так ругают, она искренне болеет за "Спартак", - выразил мнение он.

Далее он отметил, что не понимает, "зачем все набросились на эту бедную девочку". "У Федуна семья с ней, дети, он любит "Спартак" и который год вкладывает в него свои деньги", - сказал Лев Лещенко "СЭ".

Представьте, что он завтра объявит о решении продать "Cпартак", - в жизни больше не найдете второго такого инвестора. Беречь и лелеять надо таких людей", - призвал он в интервью изданию.