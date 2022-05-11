Елена Малышева пришла в восторг от Узбекистана

11 мая. 8:53

Российская телеведущая Елена Малышева побывала в Узбекистане и поделилась яркими впечатлениями от поездки.

"9 Мая мы с мужем оказались в Ташкенте. <…>Ташкент нас окутал гостеприимством и любовью людей, открытостью сердец и прекрасным отношением к России и русским. По-русски здесь говорят практически все. На узбекских авиалиниях русский язык – один из трех основных", – сообщила она.

По словам Малышевой, в республике можно посмотреть уникальную архитектуру, попробовать вкуснейшую кухню и ощутить атмосферу дружелюбия.

"Сейчас здесь очень много русских туристов, туристов из Казахстана и других бывших республик Советского Союза. Во всем чувствуется атмосфера дружелюбия и любви людей друг к другу. <…> Эта страна стоит того, чтобы сюда приехать", – поделилась телеведущая.

Малышева посоветовала тем, кто приезжает в Узбекистан, платить картой "Мир" Сбербанка, пробовать национальную еду на местных рынках и пополнять гардероб традиционной узбекской одеждой.

"Узбекские рынки – это сказка! Еда здесь в самых простых кафе вкусная до невозможности! Поверьте нашему опыту, на рынке вкуснее, чем в пятизвездочном отеле или ресторане. Обязательно попробуйте плов и самсу! Я ничего вкуснее не ела", - пишет ведущая.

Также она рекомендовала попробовать в Узбекистане потрясающие лук и помидоры.

"Традиционная одежда узбекских женщин – это самая удобная одежда для жаркой погоды. Просторные легкие брюки (у нас их называют "палаццо"), легкие удлиненные блузки или длинные широкие платья", - сообщила Малышева.

В республике далеко не везде есть Wi-Fi, предупредила она. "Настройтесь на отдых от социальных сетей", - призвала телеведущая.

Она добавила, что провела в Узбекистане всего один день, и теперь обязательно вернется в республику со съемочной группой.