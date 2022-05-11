СМИ: военную операцию на Украине спровоцировала ошибка США

11 мая. 8:34

К эскалации конфликта на Украине привело то, что Вашингтон проигнорировал опасения Москвы из-за расширения НАТО на восток, говорится в статье обозревателя Эндрю Дэя для журнала Week.

Дэй считает ошибочным мнение, что НАТО носит "сугубо оборонительный характер". "Независимо от того, угрожала ли НАТО России или нет, (президент РФ Владимир) Путин считал, что угрожает, и это его убеждение повлияло на решение о начале спецоперации. Более того, эти опасения были вполне предсказуемыми, и конфликта можно было бы избежать, если бы Вашингтон отнесся к ним серьезно", - пишет обозреватель.

Он указал, что в преддверии спецоперации Белый дом отказался обсуждать с Москвой вопросы о расширении альянса. По мнению журналиста, этот факт "загадочен", так как западные лидеры в частном порядке заявили украинскому руководству, что Киев "вы не будет членом НАТО".

"США создали худший из возможных вариантов существования для Украины - в качестве марионетки НАТО на пороге России, но без натовского зонтика безопасности", - отмечается в статье.

Обозреватель считает, что США нужно работать над тем, чтобы Украина стала нейтральным государством.