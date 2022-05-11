Грузия ждет потока туристов из ОАЭ и Саудовской Аравии этим летом

11 мая. 8:10

В этом году курорты Грузии планируют принять большой поток туристов из ОАЭ и Саудовской Аравии.

Компании Air Arabia и Fly Dubai планируют начать выполнять прямые рейсы из ОАЭ в Батуми. В департаменте туризма и курортов Аджарии сообщили, что для популяризации региона в ОАЭ в рамках Международной туристической выставки в Дубае Arabian Travel Market (ATM) проходят деловые встречи с представителями ведущих туристических агентств, СМИ, рекламных компаний, авиакомпаний и туристических служб Эмиратов.

В департаменте отметили, что рост турпотока из Эмиратов свидетельствует о высоком интересе к Аджарии и Грузии в целом.

Из Саудовской Аравии этим летом ожидается "беспрецедентно высокий турпоток". "Это связано с тем, что мы успешно завершили переговоры с авиакомпаниями, которые работают или будут работать в Грузии", - сообщила замглавы Минэкономики Мариам Квривишвили по итогам встречи с и.о. посла Саудовской Аравии в Грузии Амером Омар Амером. Она уточнила, что в Тбилиси и Батуми в течение летнего сезона ожидается 54 рейса еженедельно из Саудовской Аравии. Квривишвили подчеркнула, что арабская страна является стратегически важной целевой страной для Грузии, так как из Саудовской Аравии приезжают туристы, отличающиеся высокими расходами.