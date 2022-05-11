Боррель объяснил, почему ЕС не станет посредником в переговорах между Россией и Украиной

11 мая. 8:17

Евросоюз не может стать посредником в переговорах между Россией и Украиной, так как «русские этого не примут», заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Не мы. Русские этого не примут, как и мы не примем Россию в качестве посредника", - сказал он в интервью германской газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, опубликованном во вторник вечером.

По мнению Борреля, "Китай также не подходит, поскольку он склоняется в сторону России".

"Турция проводит очень хорошую работу там. У нее хорошие отношения с обеими сторонами", - подчеркнул дипломат.

При этом он добавил, что лучше всего было бы, если бы посредником выступила Организация Объединенных Наций.

Боррель отметил, что исход переговоров должны определять только Украина, Россия и посредник. Каким будет результат "будет зависеть от того, насколько сильна каждая из сторон", констатировал дипломат.