Турция и Казахстан заключили соглашение о расширенном стратегическом партнерстве

11 мая. 7:08

Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Анкаре подписали совместное заявление о расширенном стратегическом партнерстве.

Также между странами подписаны документы о сотрудничестве в области СМИ, о международных комбинированных перевозках грузов, об организации информационного обмена и упрощения процедур таможенного контроля, о торговле услугами между республиками, о сотрудничестве в области лесного хозяйства, о сотрудничестве в области карантина и защиты растений. Кроме того, стороны подписали меморандум о сотрудничестве в области информационных технологий, протокол о сотрудничестве в области военной разведки, документы о сотрудничестве в области военных архивов, военной истории, музееведения и военных публикаций, в области образования и другие.

"Для Казахстана Турция является одним из самых важных и надежных партнеров на Евразийском континенте. Отношения между нашими странами и народами, основанные на общих истории и духовном наследии, продолжают развиваться и выходят на уровень стратегического партнерства", – сказал Токаев в рамках государственного визита в Турцию.

Он напомнил о 30-летии установления дипломатических отношений между Казахстаном и Турцией и успешной торговле между странами. "Турция входит в пятерку ведущих торговых партнеров Казахстана. Взаимный товарооборот между нашими странами растет с каждым годом. В 2021 году он превысил $5 млрд. Не сбавляя этих темпов, мы должны довести его до $10 млрд. Турция также является одним из 10 наших крупнейших инвесторов. Она вложила в казахстанскую экономику свыше $4 млрд", - заявил президент Казахстана.