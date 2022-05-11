Новая Зеландия снова расширила санкции против России

11 мая. 6:47

Власти Новой Зеландии ввели новые санкции в отношении нескольких российских граждан и организаций из-за ситуации на Украине, говорится в заявлении министра иностранных дел Нанаии Махуты, опубликованном на сайте правительства страны.

"Очередной раунд санкций [властей Новой Зеландии] направлен против восьми физических и юридических лиц, причастных к организации кибератак и реализации кампании по распространению дезинформации на Украине", - сообщила глава ведомства.

В санкционные списки попали "Главный центр специальных технологий" Главного управления Генерального штаба ВС РФ, 85-й главный центр специальной службы главного управления Генштаба России, российское "Агентство интернет-исследований". Также в черный список власти Новой Зеландии внесли официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, начальника ГУ Генштаба ВС РФ адмирала Игоря Костюкова, президента медиахолдинга "Красная звезда" Алексея Пиманова, соучредителя крымского информагентства NewsFront Михаила Синелина и генерального директора ВГТРК Олега Добродеева.

К настоящему моменту Новая Зеландия ввела санкции против более чем 650 российских граждан, включая президента страны Владимира Путина и депутатов Госдумы РФ, а также в отношении 55 крупнейших российских предприятий и организаций.