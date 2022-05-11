Москвичей предупредили об опасной погоде в среду

11 мая. 6:40

Днем в среду в Москве и Московской области будет до 18 градусов тепла и ветрено.

"Предстоящим днем ожидается переменная облачность. Без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит 16-18 градусов тепла, по области - от 13 до 18 градусов", - сообщает Гидрометцентр России.

Ветер северо-западный, западный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с, в связи с этим объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Погода потенциально опасна. Период действия предупреждения - с 9:00 до 21:00 11 мая, говорится в сообщении. Гидрометцентр России.

Атмосферное давление в дневные часы составит 744 мм ртутного столба.