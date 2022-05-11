Маск рассказал, когда Starship полетит к Марсу

11 мая. 6:28

Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск сообщил, что космический корабль Starship может полететь к Марсу в ближайшие годы.

"Я думаю, что мы, может быть, сможем запустить непилотируемый Starship к Марсу через 3-5 лет и затем, я думаю, если она будет успешной, мы сможем отправить к Марсу миссию с экипажем до конца десятилетия", - заявил Маск на конференции Financial Times.

По его словам "окна" для полетов к Марсу открываются каждые два года. "Мы, надеюсь, проведем нашу первую попытку запуска (Starship) этим летом, в течение следующих двух или трех месяцев", - поделился глава SpaceX.