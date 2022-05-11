Конгресс США одобрил пакет помощи Украине на рекордные $40 млрд

11 мая. 6:12

США выделят Украине рекордные почти $40 млрд, палата представителей конгресса США проголосовала за выделение данного дополнительного пакета помощи.

О выделении средств на прошлой неделе объявил президент США Джо Байден, тогда он сказал, что выделенные конгрессом средства на такую помощь практически исчерпаны, и призвал законодателей "немедленно" одобрить направленный ранее его администрацией запрос на предоставление Украине дополнительных $33 млрд.

Конгресс по итогам внутренних дискуссий достиг договоренности о выделении Украине беспрецедентных $39,8 млрд, что практически на $7 млрд превышает запрошенный президентом США объем средств - по $3,4 млрд дополнительно на военную и гуманитарную помощь.