За что казахстанцы будут голосовать 5 июня

Спустя полгода после того как президент Касым-Жомарт запросил помощи у Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), чтобы справиться с массовыми беспорядками, граждане Казахстана примут участие в референдуме по конституционной реформе.

Как пишет The Diplomat, голосование состоится 5 июня - через месяц после того, как предложенные реформы были опубликованы. Пакет реформ касается 33 отдельных статей, почти трети всех, которые представлены в конституции. Разработан он был группой экспертов, которых Токаев назначил в марте. Цель реформ - трансформировать казахстанскую суперпрезидентскую систему в ”президентскую систему с сильным парламентом”, сообщил Токаев, обращаясь к гражданам 16 марта.

В суперпрезидентской системе парламент и суд лишь номинально независимы, а у президента и его администрации - практически неограниченный контроль над принятием политических решений. Первым шагом Казахстана к суперпрезидентской системе стало принятие новой конституции в 1995 году, к чему страну подтолкнул Нурсултан Назарбаев, распустив отказавшийся сотрудничать парламент. В дальнейшем Назарбаев консолидировал власть в своих руках за счет конституционных поправок, принятых в 1998, 2007 и 2011 годах. Затем он ослабил президентский контроль поправками от 2017 года, в рамках которых часть президентских полномочий была передана другим ветвям власти. Таким образом был проложен путь к выборам местных представителей власти. Назарбаеву удалось сохранить контроль над политикой Казахстана, включив положения, которые защищали его как Елбасы, то есть лидера нации. В рамках предложенных реформ упоминания об Елбасы и первом президенте будут удалены из конституции. Некоторые аналитики рассматривают такое решение как признак угасания влияния семьи Назарбаева.

Кроме лишения Назарбаева особого статуса, ряд предложенных положений ограничит власть президента. Ему будет запрещено состоять в политической партии, что, по мнению члена рабочей группы Сары Идрышевой, ”самый смелый шаг действующего президента”. В ожидании принятия поправки Токаев 26 апреля сложил с себя полномочия председателя партии ”Аманат”, которая считается обновленной версией назарбаевской правящей партии ”Нур Отан”. Кроме того, президент больше не сможет отменять решения акимов областей, крупных городов и даже столицы, а члены президентской семьи не имеют права занимать политические должности.

Некоторые из предложенных поправок расширяют полномочия парламента. Казахстанский парламент останется двухпалатным, но распределение власти между нижней и верхней палатой будут изменены. Сенат больше не сможет принимать новые законы: вместо этого он будет одобрять или отклонять законопроекты, предложенные Мажилисом. Процесс избрания депутатов в обе палаты также изменится.

Во-первых, Мажилис будет сокращен до 98 депутатов в результате упразднения 9 мест, на которые назначались парламентарии, избранные Ассамблеей народов Казахстана. Те места будут перенесены в Сенат, и Ассамблея народов Казахстана сможет назначать только пятерых представителей. Число депутатов, назначаемых президентом, будет сокращено с 15 до 10.

Во-вторых, депутаты Мажилиса будут избираться по смешанной системе. 70% депутатов будет назначаться по итогам пропорционального голосования, а 30% - напрямую.

Единственное изменение в отношении судебной системы касается восстановления Конституционного суда. До принятия конституции 1995 года в Казахстане был Конституционный суд, но на смену ему пришел более слабый конституционный совет. Президент сохранит значительное влияние на состав Конституционного суда: он будет выдвигать председателя и четырех судей, а парламент - трех.

Токаев подчеркнул важность местного самоуправления, напомнив о недавних прямых выборах акимов. В планах - создание трех новых областей с целью укрепить связи между представителями власти и населением регионов.

Многих разочаровало отсутствие значительных изменений в местном представительстве для жителей крупнейших городов Казахстана. Если референдум состоится, то Казахстан будет голосовать за акимов областей, главных городов и столицы, однако кандидаты будут выбираться президентом. Право избирать местных лидеров было одним из основных требований жителей Алма-Аты.

Предложенные реформы - важный шаг на пути к реальному представительному правительству в Казахстане, однако они могут и не привести к прогрессу. Многие поправки восстанавливают некогда существовавшие механизмы контроля за президентской властью, но не меняют существенно отношения между государством и обществом.