А если вдруг армянская оппозиция придет к власти?..

В этом году весеннее обострение у армянской оппозиции началось 25 апреля - в тот день по всей республике прошли акции протеста, не прекращающиеся до сих пор. Участникам акций не нравится политика властей в отношении карабахского урегулирования, но не только.

Организаторы шествий призывают к отставке премьер-министра Никола Пашиняна. Поводом для нынешних выступлений националистически настроенной оппозиции стали слова премьера о "снижении планки" в карабахском вопросе, признании территориальной целостности Азербайджана и начале мирных переговоров.

3 мая оппозиционеры утверждали, что смещение Пашиняна станет вопросом одного-двух дней, но премьер до сих пор сидит в своем кресле и насмехается над протестующими, утверждая, что они копируют все шаги, инициированные его сторонниками в 2018 году.

Конечно, лидеры оппозиции занервничали и уже начали вступать в столкновения с полицией. Координатор "движения сопротивления", вице-спикер Национального собрания, дашнак Ишхан Сагателян призывает своих сторонников парализовать страну, чтобы правительство Пашиняна не могло больше реализовать никаких действий. У Сагателяна даже вроде бы есть план создания нового правительства.

Если предположить, что Армения действительно обретет новое правительство, то возникает закономерный вопрос о том, какую позицию оно займет в отношениях с ближайшими соседями.

Напомним, что в Азербайджане хотят видеть в лице правительства Армении партнера, которому можно доверять и с которым можно прийти к договоренности о достижении устойчивого мира. В феврале Баку представил Еревану пять базовых принципов мирного соглашения, а армянская сторона заявила, что в этих базовых принципах для нее нет ничего неприемлемого.

Пока дату начала переговоров о мирном договоре Баку ждет от Еревана, но в случае прихода к власти в Армении нынешних деятелей оппозиции, о переговорах можно будет забыть. "Движение сопротивления" не скрывает своих реваншистских устремлений, по крайней мере, оно уже грозилось восстановить боеспособность армянской армии, причем "с привлечением стратегических партнеров".

Со столь воинственными заявлениями не слишком коррелирует примирительная позиция армянских реваншистов в вопросе дороги на Нахчыван. То есть они выступают за реализацию пунктов Заявления от 9-10 ноября 2020 года, предполагающих открытие транспортных коммуникаций, но против проекта Зангезурского коридора. Такая неопределенность вынуждает аналитиков говорить о том, что если оппозиция придет к власти в Армении, то она будет всячески тормозить процесс делимитации и демаркации границ с Азербайджаном. Вероятно, армянские националисты выдвинут новые условия для начала переговоров о границе, что неизбежно поставит крест на процессе, к которому так долго шли.

Похоже, оппозиционеры попытаются свести на нет и те немногие успехи, которые были достигнуты на пути нормализации армяно-турецких отношений. Спецпредставители Армении и Турции Рубен Рубинян и Сердар Кылыч провели уже три встречи: 14 января в Москве, 24 февраля и 3 мая в Вене. Однако радикалы, которые хотят прийти к власти в Ереване, собираются не только приостановить турецко-армянские переговоры, но и вообще исключают любое соглашение, которое может поставить под сомнение "духовные скрепы армянского народа", подразумевая под этим события 1915 года, а также право армян на религиозно-культурное наследие.

Все эти планы оппозиции в отношении Баку и Анкары иначе как популистскими не назовешь. Каждый здравомыслящий житель Армении не может не задаться вопросами, на какие деньги нынешние оппозиционеры будут создавать обещанную мощную армию, как без восстановления транспортных коммуникаций, по сути оставаясь в блокаде, они собираются возрождать экономику - и без того слабую, да еще и серьезно пострадавшую в ходе 44-дневной войны. Возможно, националисты надеются на туристов из России, хлынувших в Армению в период западных санкций в отношении Москвы? Но очевидно, что ресурсов отдыхающих и даже переехавших в Армению на ПМЖ недостаточно для реализации столь грандиозных планов. Про армянскую диаспору за рубежом разговор особый: там тоже все меньше горят желанием вкладывать деньги в эфемерные проекты.

Словом, приход к власти оппозиции может втянуть страну или в новую войну, или в пучину внутреннего хаоса, или в то и другое. Именно поэтому нынешние оппоненты власти не могут найти столь необходимой им поддержи среди населения.