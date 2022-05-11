Созданный Уорхолом портрет Мэрилин Монро продан за рекордные $195 млн

11 мая. 5:38

Портрет Мэрилин Монро под названием Shot Sage Blue Marilyn, созданный Энди Уорхолом, купили на аукционе Christie's за $195 млн, об этом сообщает аукционный дом.

Работа американского классика поп-арта стала рекордно дорогим произведением художника из США, проданным на аукционе, и самой дорогой картиной XX века, пишет газета New York Times.

Напомним, ожидаемая стоимость портрета на аукционе составляла около $200 млн. Картина была предоставлена швейцарским фондом Томаса и Дорис Амман. Средства от ее продажи должны пойти на благотворительность.