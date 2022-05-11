Посетителей торговых центров стало меньше в России

11 мая. 3:28

Россияне стали реже ходить в торговые центры после закрытия части иностранных магазинов, рассказал президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко.

"В начале - середине марта, когда магазины западных брендов стали объявлять о временном закрытии, трафик в ТЦ резко подскочил, в торговых точках выстраивались очереди. Позднее посещаемость заметно снизилась - порядка 15%", - приводит его слова ТАСС.

Москаленко обратил внимание на то, что, поскольку арендная плата обычно включает процент от оборота, собственники ТЦ сейчас несут убытки, которые зависят от расположения конкретного молла и числа закрытых в нем магазинов.

Президент РСТЦ уточнил, что иностранные компании, которые закрыли в РФ свои магазины, пока не разорвали договоры аренды с собственниками ТЦ, но некоторые из них уже "вплотную подошли к такому решению".