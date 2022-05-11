Тепличный комплекс по выращиванию помидоров и огурцов круглый год строят в Предгорном районе

11 мая. 1:26

Новый тепличный комплекс, где будут выращивать помидоры и огурцы, создадут в Предгорном округе Ставрополья в этом году, рассказали в управлении по информационной политике аппарата краевого правительства.

"В поселке Нежинском Предгорного округа реализуется инвестиционный проект строительства тепличного комплекса площадью 10 га для круглогодичного производства томатов и огурцов", - цитирует его ТАСС.

На сегодня уже возведены металлоконструкции на 6 га, выполнены бетонные и фундаментные работы, приобретено оборудование для котельной, вентиляции, капельного полива и отопления. Планируется, что комплекс заработает уже в этом году.

Глава Предгорного округа Николай Бондаренко пояснил, что общая стоимость инвестпроекта превышает 2 млрд рублей, причем финансируется он на средства инвесторов.