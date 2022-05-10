Южно-Сухокумская СЭС даст первые киловатты уже в июне

10 мая. 23:23

Первая крупная солнечная электростанция в Дагестане - Южно-Сухокумская СЭС - будет запущена в промышленную эксплуатацию уже в следующем месяце, рассказал глава проектного офиса по развитию возобновляемых источников энергии при Минэнерго РД Артур Алибеков.

По его словам, объект уже построен, в данный момент ведутся пуско-наладочные работы, а ведомства принимают выполненные работы.

"Многое зависит от результатов пуско-наладочных работ, но мы рассчитываем, что в июне станция даст первые киловатты. Станция уже подключается к системе, тестируется в работоспособном режиме, синхронизируется с энергосистемой для того, чтобы начать промышленную эксплуатацию", - цитирует Алибекова ТАСС.

По его словам, антироссийские санкции почти не повлияли на сроки строительства и подготовки СЭС к запуску, так как все поставки были завершены еще до их введения.