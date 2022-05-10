Владимир Путин проведет в "Сириусе" заседание фонда "Талант и успех"

10 мая. 21:43

Президент России Владимир Путин завтра посетит кубанский центр "Сириус", где он проведет заседание попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех", - сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент в режиме видеоконференции проведет заседание попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех", а также ознакомится с недавно построенным корпусом "Спорт", включающим в себя бассейны, тренажерные залы и игровые площадки", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Напомним, новый спорткомплекс позволяет удовлетворить потребности в активном отдыхе всех участников образовательной программы центра "Сириус".

Напомним, федеральная территория "Сириус" расположена в Имеретинской низменности в междуречье Мзымты и Псоу, окружена Кавказскими горами и уникальным природным заповедником. Она была создана на базе объектов олимпийского наследия по инициативе президента России Владимира Путина в 2015 году, здесь находится Образовательный центр для талантливых детей со всей страны.