В Баку покажут продукцию сотен азербайджанских компаний

10 мая. 21:28

В столице Азербайджана 16-18 июня пройдет выставка Partners and Business Baku 2022, на которой будет продемонстрирована продукция местных компаний, - сообщили в Агентстве Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).

На выставке, которая пройдет при организации агентства, Государственного агентства занятости при министерстве труда и социальной защиты населения, Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей), ООО Marsol и Kapital Bank, будут представлены продукция и услуги местных компаний, работающих в сферах промышленности, сельского хозяйства, ИКТ, образования, строительства, логистики и т.д, - передает Тренд.

Планируется, что в Partners and Business Baku 2022 примут участие около 200 азербайджанских компаний, выставка поможет им показать свой потенциал, расширить возможности для их выхода на рынки, развить партнерство и наладить сотрудничество между ними.