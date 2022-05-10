Эрдоган: Турция обязательно обретет "гражданскую Конституцию"

10 мая. 21:14

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня на мероприятии, посвященном 154-й годовщине создания Госсовета - высшего административного суда Турции - заявил о необходимости принятия новой Конституции страны взамен нынешней, одобренной после военного переворота 1980 года.

"Настало время проявить волю и избавить наш народ от действующей Конституции, впитавшей дух наследников 12 сентября и являющейся плодом переворота. Мы обязательно приведем нашу страну к гражданской, свободной и объемлющей Конституции", - сказал Эрдоган, передает ТАСС со ссылкой на турецкий телеканал TRT.

Он напомнил, что на референдуме 2017 года в Турции были приняты поправки в Конституцию, благодаря которым в стране сегодня действует президентская форма правления вместо парламентской.

Возглавляемая Эрдоганом правящая Партия справедливости и развития (ПСР) неоднократно предлагала в парламенте принять новую Конституцию.

"Более того, мы предлагали создать комиссию для рассмотрения проекта нового основного закона с равным представительством в ней всех партий, однако все наши попытки оказывались тщетными из-за несоглашательской позиции оппозиционных партий", - отметил он, напомнив, что в 2021 году ПСР вновь выступила с инициативой принятия новой Конституции, рассчитывая на соответствующие предложения оппозиции. "С того времени мы не получили никакого текста, поэтому были вынуждены приостановить свою подготовку", - отметил он.

Напомним, ранее турецкий лидер неоднократно говорил о необходимости принятия новой Конституции к 2023 году, когда Турция будет отмечать 100-летие провозглашения республики.