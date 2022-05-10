Азиатские банки заняли оборону из-за растущего доллара

Продолжающийся рост курса доллара до двухлетних максимумов пошатнул позиции азиатских валют, вынудив денежно-кредитных регуляторов действовать, чтобы смягчить потери. От прямой продажи долларов до предупреждений об интервенции - власти используют все имеющиеся у них средства, чтобы отразить угрозу своим валютам.

Bloomberg сообщает, что Индия и Тайвань прибегли к вмешательству на рынок, а Япония пытается представить иену в лучшем свете. Китай корректирует параметры денежно-кредитной политики, чтобы замедлить падение юаня, а Гонконг, скорее всего, перейдет к интервенции, поскольку обменный курс его валюты приближается к нижней границе торгового коридора. "Центральные банки беспокоятся из-за слабеющих валют и растущей инфляции, - говорит Мансур Мохиуддин, главный экономист из Банка Сингапура. – Но интервенция вряд ли сработает, поскольку Федеральная резервная система США по-прежнему занимает жесткую позицию в отношении ключевой ставки.

Китай

В квартальном денежно-кредитном отчете, опубликованном вчера, Народный банк Китая пообещал обеспечить ”привычную” работу валютного рынка, заявив, что будет направлять рыночные ожидания. Банк также подтвердил поддержку ”управляемому” плавающему курсу обмена валют для юаня по отношению к корзине валют на основе рыночных спроса и предложения. Сегодня юань упал до 6,7411 к доллару – до самого низкого значения с ноября 2020 года. ”Думаю, что Народный банк Китая будет по-прежнему остерегаться резких действий, учитывая его попытки ограничить ежедневные фиксинги”, - говорит главный стратег по азиатским рынкам в сингапурском банке Skandinaviska Enskilda Banken AB Евгения Викторино.

Индия

Резервный банк Индии вмешивается в спотовые и форвардные операции, чтобы защитить рупию, которая вчера снизилась до рекордно низкого значения. Валютные резервы Индии, составляющие $600 млрд, позволяют Центральному банку справляться с постепенным падением рупии, говорит Радика Рао, главный экономист из DBS Bank Ltd.

Япония

Падение иены до минимума последних 20 лет серьезно тревожит Токио. Банк Японии удерживает доходность 10-летних облигаций на уровне 0,25%, чтобы поддерживать инфляцию на приемлемом уровне, тем самым оказывая еще большее давление на иену. Любое решение министерства финансов страны по поводу интервенции, чтобы укрепить иену, будет противоречить адаптивной политике Банка Японии. В последний раз Япония покупала иены в 1998 году. Интервенция кажется маловероятной до тех пор, пока стоимость доллара не составит 145 иен, а распродажа будет осуществляться как обычно, написали на прошлой неделе стратеги из Банка Америки, в том числе и Шусуке Ямада. Сегодня курс иены по отношению к доллару составил 130 к одному.

Тайвань

На прошлой неделе Центральный банк Тайваня сообщил, что в апреле ему удалось сгладить волатильность на валютном рынке, который пострадал в связи с иностранной распродажей акций технологических компаний. За 2022 год тайваньский доллар подешевел на 7%.

Гонконг

Гонконгский доллар в шаге от минимального значения торгового коридора, установленного денежно-кредитным управлением, и торгуется на уровне в 7,85 за доллар. Дальнейшее падение вынудит управляющих покупать местную валюту, чтобы разрыв с американским долларом не стал еще больше.

Южная Корея

Южная Корея будет пристально наблюдать за ситуацией на рынке, уделяя особое внимание факторам риска. В случае необходимости, для стабилизации рынков будут предприняты соответствующие меры, заявил заместитель министра финансов Ли Ок Вон.

Индонезия

Индонезийские акции и облигации вчера распродавались самыми быстрыми темпами за последние несколько лет. Центральный банк страны заявил, что остается на рынке с целью стабилизировать рупию в случае необходимости.