Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева совершили поездку в Шушу (ФОТО)

10 мая. 20:59

Сегодня, 10 мая, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первый вице-президент страны Мехрибан Алиева совершили поездку в город Шуша.

Глава государства и первая леди были проинформированы о заключительных отделочных работах в административном здании в Шуше и проделанной вокруг здания работе по благоустройству.

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительными работами, которые будут проведены Фондом Гейдара Алиева в Бане пресной воды (Şirin su hamamı), доме тариста, композитора и мастера, усовершенствовавшего азербайджанский тар, Садыгджана, комплексе имения Махмендаровых, - передает АзерТАдж.

Также глава государства и первая леди ознакомились с предстоящими ремонтно-восстановительными работами в Shusha Boutique Hotel и Шушинском реальном училище.

Затем президент Азербайджана принял участие в открытии Шушинского центра цифрового управления ОАО "Азеришыг", после чего он выступил с обращением.