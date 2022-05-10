ВМС НАТО вернутся в Черное море

10 мая. 20:29

Военно-морские силы НАТО не планируют оставаться вне Черного моря долгое время, - заявил сегодня командующий ВМС НАТО британский вице-адмирал Кит Блаунт.

"Наши планы подвергаются пересмотру каждый день в зависимости от ситуации. У нас есть подводные лодки, корабли и самолеты, программа действий которых ежедневно адаптируется. Я хочу… еще раз подчеркнуть, что НАТО не намерена надолго оставаться вне Черного моря", - заявил глава ВМС альянса, слова которого приводит РИА Новости со ссылкой на Болгарское национальное телевидение.

Сегодня Блаунт встречался в Варне с главой ВМС Болгарии контр-адмиралом Кирилом Михайловым, заявившим, что болгарские корабли продолжают обследовать акваторию Черного моря в поиске возможных мин. Операции проводятся совместно с Румынией и Турцией.

Напомним, после начала специальной военной операции России на Украине Турция в соответствии с конвенцией Монтре закрыла доступ в Черное море для военных кораблей.