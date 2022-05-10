Эрдоган посетит Казахстан с визитом

10 мая. 20:14

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня провели переговоры в узком составе в Анкаре, в ходе которых турецкий лидер принял приглашение посетить Казахстан с визитом осенью текущего года, - сообщила пресс-служба Токаева.

"Президент Казахстана поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за приглашение совершить визит в братскую Турецкую Республику и пригласил его в нашу страну. Турецкий лидер в свою очередь выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за то, что он принял приглашение и прибыл в Анкару. Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение посетить Казахстан с визитом осенью нынешнего года", - говорится в сообщении пресс-службы, передает РИА Новости.

"Главы государств обсудили широкий круг вопросов казахско-турецкого стратегического партнерства, уделив особое внимание укреплению связей в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Также были рассмотрены вопросы глобальной и региональной повестки дня", - отмечается в сообщении.