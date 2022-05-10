V фестиваль "Харыбюльбюль" пройдет в Шуше 12-14 мая

10 мая. 19:58

Стала известна дата проведения V Международного фольклорного фестиваля "Харыбюльбюль" - он пройдет 12-14 мая в культурной столице Азербайджана - городе Шуша - при организационной поддержке министерства культуры, Фонда Гейдара Алиева и Государственного заповедника города Шуша.

С 1990 года фестиваль "Харыбюльбюль" получил международный статус. Приглашение на него фольклорных групп из зарубежных стран, таких как Нидерланды, Германия, Израиль, Турция, вызвало большой интерес общественности. В связи с тяжелой ситуацией в Шуше из-за начала карабахского конфликта основные мероприятия фестиваля начали проводиться на территории Агдама, а также некоторые концерты состоялись в Барде и Агджабеди, - передает Тренд.

Третий по счету фестиваль состоялся в 1991 году. В мероприятии приняли участие около 300 человек из 25 стран. В нем также приняли участие представители еще ряда стран - художники из Америки и Австралии. Заключительные концерты II и III фестивалей состоялись в Баку во Дворце Гейдара Алиева.

Международный музыкальный фестиваль, который проводился в мае 1989-1991 годов в Шуше и других регионах Карабаха, после 30-летнего перерыва при организации Фонда Гейдара Алиева вновь был проведен в Шуше 12-13 мая 2021 года. В первый день IV фестиваля, который состоялся на Джыдыр-дюзю в Шуше, были представлены национальные танцы, искусство мугама, состоялись концерты фольклорных коллективов, были продемонстрированы видеоролики с выступлениями азербайджанских ханенде, снятые в Шуше в разные годы. Во второй день фестиваля были представлены классические музыкальные произведения азербайджанских композиторов. В концерте приняли участие Азербайджанский Государственный симфонический оркестр и Азербайджанский Государственный хор, а также известные вокалисты и другие солисты страны.