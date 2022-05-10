Армянская оппозиция вышла на новый протестный митинг в Ереване

10 мая. 19:44

Сторонники армянской оппозиции сегодня вечером собрались на очередной митинг на площади Франции в Ереване, они призывают к отставке премьер-министра Никола Пашиняна и его команды.

По традиции, перед началом митинга прошло концертное выступление одного из представителей армянской эстрады. Ранее из четырех разных точек Еревана сегодня стартовали шествия неповиновения, в ходе которых было задержано много протестующих, - передает ТАСС.

Сторонники оппозиции с вечера 1 мая воскресенья заблокировали площадь Франции, где соорудили баррикады из мусорных контейнеров и уличных скамеек, а также установили палатки. Утром 2 мая участники акций протеста начали перекрывать центральные улицы Еревана. В последующие дни акции продолжились в Ереване и других регионах.