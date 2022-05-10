Беларусь оставит у себя российские ЗРК С-400 и "Искандеры"

10 мая. 19:14

По договоренности с Россией Минск рассчитывает оставить у себя зенитно-ракетные комплексы С-400, а также российские ракетные комплексы "Искандер", - заявил сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Мы с Россией договорились, что, наверное, оставим С-400, которые у нас есть. Комплекс из Минска будет "видеть" до Берлина… С-400 - хорошая техника. Мы договорились с министром обороны, что он просто завтра подготовит несколько групп ребят, которые будут владеть этой техникой", - сказал глава государства на совещании по вопросу гособоронзаказа на 2022 год, сообщает ТАСС со ссылкой на белорусское агентство БелТА.

"Это очень нужное нам оружие. Оно у нас сегодня есть. И опять же: я договорился с россиянами, что мы покупаем у них "Искандеры". Они выводиться из Беларуси не будут. Они могут быть задействованы для обороны нашего пространства", - сказал белорусский президент, добавив: даже то вооружение, которое уже есть в белорусской армии сейчас, позволяет полностью обеспечить обороноспособность республики, поскольку оно покрывает всю территорию Польши и Балтики.