СМИ: пассажирам рейса Тель-Авив - Стамбул прислали фото авиакатастрофы

10 мая. 18:57

Командир экипажа турецкого авиалайнера, выполнявшего сегодня рейс по маршруту Тель-Авив-Стамбул, принял решение вернуться на стоянку после того, как некоторым его пассажирам прислали снимок, на котором была запечатлена авиакатастрофа, - пишет турецкая газета Star.

"Рейс TK-7709 авиакомпании Anadolujet начал движение к взлетно-посадочной полосе для взлета. Тем временем на мобильные телефоны некоторых пассажиров поступило фото, на котором видны кадры из авиакатастрофы другой авиакомпании", - пишет газета, передает РИА Новости.

Пассажиры сообщили о ситуации бортпроводникам, после чего командир воздушного судна связался с диспетчерской вышкой аэропорта Бен-Гурион и сообщил о ситуации. Самолет был возвращен на стоянку из-за соображений безопасности.

Силы безопасности осмотрели лайнер, и не обнаружив никаких подозрительных устройств, самолет вылетел из аэропорта Бен-Гурион в 15:40 со 154 пассажирами, - уточнило издание.