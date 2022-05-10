Минздрав: резолюция ВОЗ не затронет поставки лекарств в Россию

10 мая. 18:44

Европейский региональный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сегодня принял резолюцию, которая предлагает изучить возможности переноса из России офиса ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями, расположенного в Москве.

Однако в российском Минздраве заверили, что принятие этой резолюции носит исключительно политический характер, - сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

"Принятие резолюции не окажет негативного влияния на оказание медицинской помощи, лекарственное обеспечение граждан в Российской Федерации, а также на ход научных исследований и гуманитарную деятельность, осуществляемую нашей страной", - рассказал Кузнецов, передает РИА Новости.

Заложенные в резолюции пункты направлены на разрушение сотрудничества в сфере здравоохранения в Европейском регионе ВОЗ, при этом, сама резолюция противоречит конституции ВОЗ и задачам, стоящим перед организацией, подчеркнул Кузнецов.

"Мы убеждены, что сфера здравоохранения, медицина должны быть вне политики. Врачи оказывают медицинскую помощь, спасая жизни, вне зависимости от политической ситуации и вне зависимости от национальности, места жительства и политических взглядов пациентов", - добавил Алексей Кузнецов.