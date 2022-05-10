В Баку заработают фирменные астраханские магазины

10 мая. 18:28

Азербайджан и Астраханский регион России сотрудничают по вопросу открытия фирменных магазинов Астраханской области в Баку, - написал в своем Telegram-канале губернатор Астраханской области РФ Игорь Бабушкин.

"Мы открыты к сотрудничеству с Баку и в сфере судостроения в рамках промышленной кооперации – готовы строить маломерные сухогрузы, химовозы, паромы и танкеры", - отметил астраханский губернатор, передает Тренд.

Кроме того, Астрахань и Абшеронский район Азербайджана готовятся к подписанию соглашения о сотрудничестве, а между Баку и Астраханью предусматривается подписание соглашения о побратимстве. Этот документ находится на стадии согласования, - добавил Бабушкин.