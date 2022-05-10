Евросоюз ищет пути смягчения антироссийских нефтяных санкций

10 мая. 18:14

Страны Евросоюза (ЕС) исключили из шестого пакета антироссийских санкций пункт о запрете на транспортировку российской нефти, - пишет DPA со ссылкой на дипломатические источники.

Для включения этого положения в новые ограничительные меры необходима дальнейшая координация на международном уровне. Однако Греция, Кипр и Мальта выступают против такой меры, поскольку это может в одностороннем порядке поставить в невыгодное положение их судоходные компании, - передает РИА Новости.

При этом запрет европейским компаниям на страхование нефтяных танкеров, перевозящих российскую нефть, остается в санкционном пакете, а эти действия могут затруднить поставки нефти из России в другие страны.

Впрочем, Европейская комиссия (ЕК) работает над поиском приемлемых для всех стран-членов решений по возможному эмбарго на российскую нефть в рамках шестого пакета антироссийских санкций, - сообщил сегодня официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, комментируя прошедший накануне визит главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в Венгрию.

"Этот визит проходил в рамках предложений Еврокомиссии по шестому пакету санкций, включающему эмбарго на нефть… Мы всегда признавали существование специфических ситуаций в ряде стран и их законных опасений относительно введения эмбарго. Мы работаем над поиском приемлемого решения по всем связанным вопросам", - сказал он, добавив, что визит фон дер Ляйен в Венгрию "был посвящен обсуждению вопроса на политическом и техническом уровнях" и не предполагал принятия конкретных решений.

Как сообщил по итогам переговоров фон дер Ляйен и премьера Венгрии Виктора Орбана глава венгерского МИД Петер Сийярто, на встрече были некоторые продвижения, однако еще многое надо обсудить, чтобы Будапешт мог изменить свою позицию относительно санкционного пакета ЕС, включающего эмбарго на российскую нефть.

Напомним, Венгрия и ряд других стран ЕС блокируют принятие шестого пакета европейских санкций против РФ из-за несогласия с введением нефтяного эмбарго.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике, но Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире, - добавил российский лидер.