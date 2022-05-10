Еврокомиссия получила ответы Украины на вопросы о членстве в ЕС, но…

10 мая. 17:44

Европейская комиссия официально получила от Украины ответы на свой опросник о вступлении в Евросоюз (ЕС) и намерена в кратчайшие сроки предоставить свое мнение, основанное на ответах украинской стороны, - сообщил сегодня на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

"Еврокомиссия в настоящее время должна предоставить свою позицию на основании предоставленных Украиной ответов. Мы их официально получили и предоставим свою позицию как можно скорее", - сообщил он, передает РИА Новости.

Мамер добавил, что ЕК нацелена завершить эту работу в июне, отметив, что "у ЕС есть четкий процесс присоединения, его в настоящее время проходит ряд стран, и нет никаких изменений в этом смысле для других стран, которые находятся на пути".

Однако, по мнению главы земельной группы Христианско-социального союза Александера Добриндта, процесс вступления Украины в Евросоюз может занять несколько лет и даже десятилетий.

"Членства Украины в ЕС в краткосрочной перспективе, конечно, не предвидится. Мы здесь говорим о процессах, которые могут длиться десятилетиями", - сказал он, отметив, что Украина в перспективе все же может получить статус государства-кандидата, но для этого Киеву предстоит провести радикальные структурные реформы.