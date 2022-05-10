Источник: пожар на турецком судне потушен, погиб один человек

10 мая. 17:28

Пожар на судне около порта Темрюк в Краснодарском крае потушили, однако в результате ЧП погиб один человек, сообщил источник в экстренных службах Южного федерального округа.

"Потушили, однако есть один погибший", - цитирует собеседника ТАСС.

Ранее в Росморречфлоте сообщили, что сегодня произошло возгорание на турецком судне, которое находится на рейде порта Темрюк в Краснодарском крае. Утечки загрязняющих веществ в море не наблюдается, на борту находится смешанный экипаж, в составе которого граждане Турции, Индии, граждан России там нет. Судно принадлежит турецкой компании.