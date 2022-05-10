Владимир Путин поздравил избранного президента Южной Осетии

10 мая. 17:14

Президент России Владимир Путин поздравил Алана Гаглоева с избранием на пост президента Южной Осетии, - сообщается на сайте Кремля.

"Рассчитываю, что ваша деятельность на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему упрочнению отношений между нашими странами, основанных на принципах союзничества и стратегического партнёрства", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Глава РФ подчеркнул, что Россия будет и впредь оказывать Южной Осетии поддержку в решении актуальных вопросов социально-экономического развития, а также в обеспечении национальной безопасности.

Также российский лидер пожелал Гаглоеву успехов, крепкого здоровья и благополучия.

Напомним, по итогам подсчета 97% бюллетеней лидер оппозиционной партии "Ныхас" Алан Гаглоев лидирует на президентских выборах в Южной Осетии, за него проголосовали 54,2% избирателей.