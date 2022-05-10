Часть казахстанского Костаная охватил крупный пожар

10 мая. 16:59

Крупный пожар в Казахстане уничтожил более десяти частных домов и хозяйственных построек, а также четыре автомобиля, в том числе грузовик, - сообщили в МЧС Казахстана.

Источником масштабного возгорания стали более 1,5 га камыша, огонь с которых перекинулся на жилую зону. Общая площадь сгоревших жилых строений по улице Набережная в городе Костанай превысила 1 тыс кв м, - сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на департамент по ЧС.

Сильный ветер, задымление, а также расположенные поблизости жилые дома и надворные постройки мешали потушить огонь, однако пожарным удалось оперативно локализовать огонь в короткие сроки.

Жертв и пострадавших нет - из домов эвакуировано 25 человек, из них пятеро детей, погорельцев разместили в профилактории "Дружба", - уточнили в департаменте.

Всего в тушении огня было задействовано 14 единиц техники и 85 огнеборцев, причины пожара и ущерб все еще устанавливаются.