Саакашвили дал "добро" но обследование в гражданской клинике

10 мая. 16:44

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили согласен в ближайшие дни пройти обследование в клинике "Вивамед", - заявил сегодня представитель "Единого национального движения" Коба Накопия после посещения осужденного.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе предложил уже сегодня перевести Михаила Саакашвили в клинику "Вивамед".В ближайшее время ему озвучат такое предложение и в случае согласия экс-президента переведут в клинику, - отметил глава Минюста.

"Ему еще до моего прихода сообщили, что он будет переведен. Только вот одна очень важная деталь: здесь нет речи о его переводе на лечение, речь идет только об обследовании. То есть ему предложили отвезти его в "Вивамед" на обследование, а затем отправить назад в пенитенциарное учреждение", - рассказал Накопия, передает Sputnik Грузия.

В то же время Саакашвили отказался от того, чтобы его перевели в клинику сегодня, так как ждет посетителей - мать и сына.

Адвокаты, члены семьи и сам Саакашвили настаивают на том, что его не лечат должным образом в пенитенциарном учреждении и что он находится на грани жизни и смерти. В то же время накануне Брегадзе заявил о том, что сообщения о том, что Саакашвили не может самостоятельно двигаться и принимать пищу, не соответствуют действительности.